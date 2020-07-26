Автобусы пустили по мосту на улице Гончарова в Сарапуле

Движение общественного транспорта открыли 25 июля.

Сарапул. Удмуртия. Движение общественного транспорта открыли по мосту на улице Гончарова в Сарапуле в субботу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба городских властей

«Автобусы будут курсировать по городу по привычному и удобному для жителей Сарапула маршруту», – отмечается в сообщении.

Особенно важным запуск автобусов был для сотрудников завода «Элеконд» – теперь они будут добираться до работы почти в два раза быстрее.

Реконструкция моста на улице Гончарова началась осенью прошлого года. Стоимость ремонта составила порядка 234 млн рублей, из них 199 млн рублей выделили из федерального бюджета и почти 35 млн рублей – из бюджета региона. Часть денежных средств в проект вложило и муниципальное образование.

Запустить движение по мосту в однополосном реверсивном режиме планировалось к маю 2020 года, а завершить ремонт – в октябре, однако открыть движение удалось только 18 июля.

Из-за закрытия моста увеличилась нагрузка на другие улицы города. Так, на улице Азина образовались выбоины глубиной по 8 см и просадки до 13 см в глубину. По требованию прокурора, властям придется привести дорогу в порядок.