Большегрузы, проезжающие по улице Азина, привели в неудовлетворительное состояние асфальт.

Ижевск. Удмуртия. Круглосуточный пост для охраны города от транзитных фур может появиться в Сарапуле. С просьбой организовать дежурство правоохранителей на въезде в населенный пункт власти обратились в МВД по Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба местной администрации.

Транспортная нагрузка на улицу Азина увеличилась после закрытия путепровода на улице Гончарова. Власти организовали объездные дороги, однако многие автолюбители предпочли сквозной проезд через город.

«Повышенный трафик движения транспортного потока по улице Азина приводит дорожное полотно в крайне неудовлетворительное состояние», – говорится в сообщении администрации.

Дорожникам приходится поддерживать участок, латая выбоины литым асфальтом.

«Мы бы хотели, чтобы в круглосуточном режиме стоял пост. Есть нерадивые водители (большегрузных авто) из других регионов, которые в ночное время проскакивают через улицу Азина. На въезде в город есть аншлаг предупреждающий, что транзитный проезд запрещен, но есть те, кто его игнорирует», – отметила руководитель пресс-службы главы и администрации Сарапула Рамзия Зайнутдинова.