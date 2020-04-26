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Министр строительства Удмуртии: отопительный период прошел без аварий

13:59, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
Министр строительства Удмуртии: отопительный период прошел без аварий
13:59, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
314
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#отопление
Фото: Pixabay
314
0

При этом в республике снизилась собираемость платежей.

Ижевск. Удмуртия. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин подвел предварительные итоги отопительного периода. О них он написал на своей странице в Facebook.

«Вкратце скажу, что он (период) прошёл без аварий. На 5,5%, по сравнению с прошлым сезоном, снизилось количество инцидентов на теплосетях и сетях ГВС», – отметил Сурнин.

Однако глава ведомства обозначил другую проблему: снижение собираемости платежей.

«Мы понимаем причину этих изменений, но всё же призываем людей не копить долги. Если есть финансовая возможность заплатить за ЖКХ сегодня, нужно платить. При этом, конечно, не забывать про экономию ресурсов», – написал министр.

По его словам, в целях экономии было принято решение снизить подачу тепла в зданиях общеобразовательных учреждений, где сегодня не ведётся никакая деятельность.

13:59, 26 апреля, 2020
Ксения Чернова
314
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#отопление

 

 

 


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