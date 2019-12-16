Пять домов и детский сад в Ижевске остались без воды из-за порыва водопровода на улице Пушкинской

Автолюбителей предупреждают: движение в микрорайоне может быть затруднено.

Ижевск. Удмуртия. Пять домов, кафе и детский сад остались без воды из-за порыва водопровода диаметром 600 мм на перекрестке улиц Пушкинской и 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Авария произошла в ночь на понедельник, 16 декабря. Для жителей во дворе домов №6 и 8 по улице 10 лет Октября установили ёмкость с питьевой водой.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы. Вниманию автомобилистов! Движение в микрорайоне порыва может быть затруднено», - отмечается в сообщении городских властей.

В конце ноября на том же перекрестке также произошел порыв на водопроводе диаметром 600 мм. Вода затопила улицы и окрестные дворы. На устранение последствий ушло несколько часов.