Жители Ижевска жалуются в муниципальную милицию на некачественное содержание дворов

За скользкие и неочищенные дворы управляющим компаниям грозят штрафы.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальная милиция Ижевска с начала декабря завела порядка 10 административных протоколов на управляющие компании за некачественную уборку дворов в Индустриальном районе.

«Мы ежедневно совершаем объезды по дворам, фиксируем нарушения, а также получаем жалобы от жителей. Если «управляйка» не обрабатывает двор противогололёдными средствами и не чистит входы в подъезд до асфальта, то в её отношении составляется административный протокол. В Индустриальном заведено порядка 10 протоколов», — рассказала начальник отдела муниципальной милиции по Индустриальному району Наталья Ивлева.

Если у управляющей компании это первое нарушение в году, то ей могут назначить штраф от 15 до 80 тысяч рублей, если второй и последующее - от 80 тысяч рублей и выше.

По словам сотрудников УК, они знали о надвигающихся морозах и успели подготовиться.

«Мы завезли большое количество реагента, которым сейчас посыпаем дорожки. Стараемся уходить от применения песка, потому что он превращается грязь и разносится по подъездам. Снег убирается ежедневно, также, по необходимости, каждый день обрабатываем тротуары противогололедным средством», — рассказала мастер по благоустройству УК «ЖРП №8» Анастасия Тугашева.

Однако жители окрестных домов жалуются на недостаточную работу со стороны управляющих компаний. После резкого похолодания дорожки превратились в катки. По словам Анастасии Тугашевой, такие жалобы стараются отрабатывать как можно быстрее и привлекать дополнительные силы на проблемные участки.

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