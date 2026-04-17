Использовать на балконе или лоджии мангал запрещено противопожарными правилами. Об этом «Газете.ру» рассказала адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева.

Под запрет попадают угольные и дровяные мангалы, одноразовые конструкции, газовые грили, горелки и самодельные жаровни.

По словам адвоката, для обычного гражданина без пожара и ущерба действует общая норма о нарушении требований пожарной безопасности — санкция в виде предупреждения или штрафа. На практике суммы исчисляются несколькими тысячами рублей, но верхняя планка для физических лиц — 15 тыс.

Ситуация резко меняется, если пламя с балкона перекинулось на фасад, кровлю или соседние квартиры. При реальном ущербе имуществу либо вреде здоровью применяется более тяжкий состав. Тогда штраф достигает 40–50 тыс. рублей.

Эксперт предупредила: даже электрогриль без открытого огня способен спровоцировать вызов пожарных. Густой дым и резкий запах вызывают жалобы соседей и привлекают внимание управляющей компании. Дальнейшее зависит от оценки инспекторов.

Дополнительный риск — период особого противопожарного режима в регионе. В это время штрафы выше, а любые опыты с огнём и дымом пресекаются жёстче.

«Формально санкции предусмотрены и применяются, но говорить о массовой «охоте за мангалами» нельзя. Чаще всего история начинается с жалобы соседей на дым и запах. На место выезжают пожарные, полиция или представители управляющей компании. ⁣⁣В ряде случаев дело ограничивается профилактической беседой и устным предупреждением, иногда — официальным предупреждением. Реальные штрафы чаще назначают, когда есть явный открытый огонь, сильное задымление, конфликтное поведение хозяина квартиры или повторность нарушения», — резюмировала Швырева.