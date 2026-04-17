Селты. Удмуртия. Министр сельского хозяйства Удмуртии Василий Муклин с рабочей поездкой посетил Селтинский район. Как он сообщил в соцсетях, цель поездки — убедиться, как стартовали работы по программе КРСТ.

В старом здании Селтинской школы, построенном в 1974 году, ремонтируют столовую и спортзал. В середине мая рабочие возьмутся за стадион. Здесь заменят поле, трибуны, сделают полосу препятствий.

Ещё один объект — библиотека в райцентре на улице Ленина. Старинное здание ремонта не видело с XIX века — это бывший дом купцов Булычёвых. Здесь уже сняли полы и обшивку, начали менять трубы и утеплять стены.

Новый спортивный комплекс для игровых видов спорта. Там уже монтируют ограждение и разбирают старое покрытие.

Также в Селтах и Узи строят 23 дома для аграриев. В Селтах уже есть разметка под фундаменты, в Узи пока ждут, когда подсохнет земля. Но контракты на газ и свет уже заключены.