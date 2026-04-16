Балезино. Удмуртия. В Балезинском райсуде Удмуртии началось рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению подворья Тихвинского мужского монастыря села Паздеры Ижевской и Удмуртской Епархии РПЦ к четверым жительницам Балезинского района об истребовании из чужого незаконного владения имущества в виде икон, перечисленных в «Списке памятников культуры, находящихся в собственности религиозных объединений», составленных Министерством культуры УАССР 13 июня 1986 года. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов УР.

Истец указал, что является собственником имущественного комплекса, расположенного в Каменном Заделье, в том числе здания храма преподобного Трифона Вятского, представляющего особую историко-культурную ценность. С 2013 года земельный участок и расположенные на нём постройки удерживаются группой лиц, не принадлежащих к Русской Православной Церкви, которые являются последователями незарегистрированного религиозного движения и именуют себя «Покровский женский монастырь».

Также ответчиками удерживается имущество в виде икон, принадлежащих истцу. Местонахождение части икон истцу не известно, а около ста икон и других предметов религиозного назначения находятся в подсобном помещении, хранятся в ненадлежащих условиях, подвержены разрушению.

В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, имеющих значение для правильного разрешения спора, суд пришёл к выводу о невозможности рассмотрения дела в данном судебном заседании. Рассмотрение гражданского дела отложено на 9 июня 2026 года.

Напомним, в марте судебные приставы уже изъяли часть икон у лже-игуменьи и её насельниц.