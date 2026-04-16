Житель Сарапула получил три года колонии за половую связь и развратную переписку со школьницей

17:50, 16 апреля, 2026
Максим Александров
Житель Сарапула получил три года колонии за половую связь и развратную переписку со школьницей
17:50, 16 апреля, 2026
Максим Александров
67
0
#Сарапул #педофил #колония
Источник фото: ИИ
67
0

Малолетняя в ответ отправляла ему свои обнажённые снимки.

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула осудили за половое сношение и развратную переписку с девочкой, которой не было и 14-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

С сентября по октябрь прошлого года 26-летний молодой человек неоднократно вступал в половые сношения со школьницей у себя дома. 

Параллельно он вёл с девочкой откровенную переписку во «ВКонтакте». Диалоги носили циничный сексуальный характер, а школьница в ответ отправляла ему свои обнажённые снимки.

Парень полностью признал вину, раскаялся и возместил семье пострадавшей моральный вред. Ближайшие три года и два месяца он проведёт в исправительной колонии общего режима. 

Телефон, по которому парень переписывался с девочкой, отдали в доход государства.

17:50, 16 апреля, 2026
Максим Александров
67
0
#Сарапул\n#педофил\n#колония