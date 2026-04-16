Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула осудили за половое сношение и развратную переписку с девочкой, которой не было и 14-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

С сентября по октябрь прошлого года 26-летний молодой человек неоднократно вступал в половые сношения со школьницей у себя дома.

Параллельно он вёл с девочкой откровенную переписку во «ВКонтакте». Диалоги носили циничный сексуальный характер, а школьница в ответ отправляла ему свои обнажённые снимки.

Парень полностью признал вину, раскаялся и возместил семье пострадавшей моральный вред. Ближайшие три года и два месяца он проведёт в исправительной колонии общего режима.

Телефон, по которому парень переписывался с девочкой, отдали в доход государства.