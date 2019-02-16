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Проект мемориала оружейникам Удмуртии вошел в пятерку победителей во всероссийском конкурсе

12:02, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:02, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
162
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#памятник
162
0

Его установят в Ижевске до ноября.

Ижевск. Удмуртия. Проект памятника «Оружейники Удмуртии» стал одним из пяти победителей всероссийского конкурса «Культурный след». Мемориал должен появиться в студенческом городке Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова до ноября 2019 года, сообщила пресс-секретарь фонда «Живая классика» Алёна Большакова.

«Скоро мы будем отмечать 75-летие Победы. Удмуртия в военные годы была глубоким тылом, но трудовой подвиг заводского Ижевска и других удмуртских городов - беспрецедентный во всей мировой истории. К сожалению, об этом не написано в школьных учебниках истории, <…> и нигде нет ни одного памятника, посвященного этому подвигу», - отметили авторы проекта.

В пятерку победителей также вошли «Словарь Даля» в Оренбурге, памятник «Героическим дочерям Родины» в Пензе, «Лыковский шишак» во Владимирской области и «Спящая Мари» в Светлогорске.

Сейчас организаторы объявили конкурс среди художников на создание лучшей концепции и эскиза арт-объекта. Он продлится до 1 апреля.

Всего комиссия просмотрела 560 заявок из 74 регионов страны.

Отметим, что проект «Чудо Святителя Николая» в Сарапуле занял 6 место. Организаторы пообещали пиар-поддержку ему и еще 32 инициативам.

12:02, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
162
0
#Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#памятник

 

 

 


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