В Сарапуле открыли дорогу к мясокомбинату «Восточный», построенную при поддержке «Фонда развития моногородов»

Проект по развитию предприятия состоит из нескольких этапов, что в итоге позволит увеличить производство и создать рабочие места.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии открыли дорогу к Cарапульскому мясокомбинату «Восточный», которую построили при поддержке «Фонда развития моногородов». Это позволит снять структурные ограничения при развитии предприятия, создать новые рабочие места и увеличить объемы производства компании. Промежуточные итоги работы Постпредства Удмуртии 0:16 - постпредство "До" и "После". Новый формат работы, основные направления, общение с предпринимателями региона. 4:09 - проект "Сделано в Удмуртии". Промежуточные итоги. Количество предприятий-участников. Плюсы для предпринимателей. 5:33 - "Инвестируй в Удмуртию", как образ мысли. Промежуточные итоги. Резиденты ТОСЭР. Ожидаемое количество инвесторов. 6:47 - Удмуртия и Китай. Китаю некуда торопиться.

«Благодаря сотрудничеству с фондом на данном предприятии сняты основные ограничения по развитию предприятия – это дорога, энергетика и вода. До этого момента развитие предприятия было невозможным. Мы намерены значительно увеличить производство. Основная роль этих объектов – это снятие структурных ограничений», - рассказал журналистам управляющий ООО «Восточный» Вячеслав Бердов.

В свою очередь первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин отметил, что республика стала первым регионом в стране, который покрыл все моногорода, находящиеся в республике, поддержкой фонда.

«Благодаря трем поддержанным проектам республика привлекла от фонда 250 млн рублей, что позволит создать 600 новых рабочих мест», - сказал Свинин.

На открытии объекта присутствовал также замгендиректора, руководитель департамента программ развития моногородов «Фонда развития моногородов» Евгений Подшивалов, который рассказал, что фонд на данный момент предоставляет в том числе займы инициаторам инвестиционных проектов.

«Пятипроцентные деньги – это достаточно интересные средства. Сегодняшний форум («Сделано в Удмуртии – прим. ред.) подтвердил, что востребованность дешевых денег высока, в том числе в республике», - отметил в беседе с журналистами Евгений Подшивалов.

Если говорить о выгодах муниципалитета, то здесь мясокомбинат «Восточный» открывает новые рабочие места, причем идет с опережением графика. Уже создано 20 рабочих мест, причем реализация инвестпроекта предполагает создание 100 новых мест работы.

«Мы намерены дальше идти, работать и с инвесторами, и с правительством, и с фондом развития моногородов. У нас сегодня уже 5 резидентов зарегистрировано. Всего в этом году должны 7 резидентов зарегистрировать на территории ТОСЭР – это позволит нам иметь достойную зарплату у тех людей, которые будут получать рабочие места», - сказал глава Сарапула Александр Ессен.