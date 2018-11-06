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В Сарапуле открыли дорогу к мясокомбинату «Восточный», построенную при поддержке «Фонда развития моногородов»

14:15, 06 ноября, 2018
Георгий Поветкин
14:15, 06 ноября, 2018
Георгий Поветкин
92
0
#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#Сарапул\n#реклама\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП\n#деньги
Фото: ИА "Сусанин"
92
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Проект по развитию предприятия состоит из нескольких этапов, что в итоге позволит увеличить производство и создать рабочие места.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии открыли дорогу к Cарапульскому мясокомбинату «Восточный», которую построили при поддержке «Фонда развития моногородов». Это позволит снять структурные ограничения при развитии предприятия, создать новые рабочие места и увеличить объемы производства компании. 

Промежуточные итоги работы Постпредства Удмуртии

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«Благодаря сотрудничеству с фондом на данном предприятии сняты основные ограничения по развитию предприятия – это дорога, энергетика и вода. До этого момента развитие предприятия было невозможным. Мы намерены значительно увеличить производство.  Основная роль этих объектов – это снятие структурных ограничений», - рассказал журналистам управляющий ООО «Восточный» Вячеслав Бердов. 

В свою очередь первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин отметил, что республика стала первым регионом в стране, который покрыл все моногорода, находящиеся в республике, поддержкой фонда. 

«Благодаря трем поддержанным проектам республика привлекла от фонда 250 млн рублей, что позволит создать 600 новых рабочих мест», - сказал Свинин.  

На открытии объекта присутствовал также замгендиректора, руководитель департамента программ развития моногородов «Фонда развития моногородов» Евгений Подшивалов, который рассказал, что фонд на данный момент предоставляет в том числе займы инициаторам инвестиционных проектов. 

«Пятипроцентные деньги – это достаточно интересные средства. Сегодняшний форум («Сделано в Удмуртии – прим. ред.) подтвердил, что востребованность дешевых денег высока, в том числе в республике», - отметил в беседе с журналистами Евгений Подшивалов. 

Если говорить о выгодах муниципалитета, то здесь мясокомбинат «Восточный» открывает новые рабочие места, причем идет с опережением графика. Уже создано 20 рабочих мест, причем реализация инвестпроекта предполагает создание 100 новых мест работы. 

«Мы намерены дальше идти, работать и с инвесторами, и с правительством, и с фондом развития моногородов. У нас сегодня уже 5 резидентов зарегистрировано. Всего в этом году должны 7 резидентов зарегистрировать на территории ТОСЭР – это позволит нам иметь достойную зарплату у тех людей, которые будут получать рабочие места», - сказал глава Сарапула Александр Ессен. 

Отметим, что на Сарапульском мясокомбинате запустили обновленный цех убоя, оснащенный комплексной линией фирмы Banss Austria. Также с начала года на предприятии функционируют новый пельменный цех и модернизированный цех мясной гастрономии. 


14:15, 06 ноября, 2018
Георгий Поветкин
92
0
#дороги\n#строительство\n#Ижевск\n#Сарапул\n#реклама\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП\n#деньги

 

 

 


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