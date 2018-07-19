На благоустройство дворов Ижевска в этом году потратят 190 млн рублей

До 2022 года планируется обновить 168 дворов и придомовых территорий.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году 190 млн рублей планируют потратить на ремонт дворов Ижевска. На эти деньги в порядок приведут 36 дворов города, сообщил журналистам начальник МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Алексей Сырбов.

В Индустриальном районе обновят 9 дворов, в Октябрьском – 6, в Первомайском, Ленинском и Устиновском по 7.

Из запланированных 190 млн рублей 137 млн рублей выделят из федерального бюджета, 32,1 млн рублей – из регионального, 8,8 млн рублей потратит муниципалитет и 12,7 млн рублей придется вложить жителям.

Подрядчиками в Устиновском районе стал ООО «Аркон», в Первомайском, Индустриальном и в Октябрьском – ООО «СК Удача», в Ленинском – МУП «ДРЭУ».

До 2022 года планируется обновить 168 дворов и придомовых территорий Ижевска.

Заявку на ремонт двора в следующем году можно подать со 2 октября до 30 ноября 2018 года в администрацию района.

Напомним, что в «северной столице» Удмуртии до 31 декабря 2018 года появятся 12 детских городков и 4 спорткомплекса.

