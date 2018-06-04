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День города прошёл в Сарапуле

10:15, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
10:15, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Сарапул\n#День города\n#Удмуртия\n#праздники
Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
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Культурно-спортивный праздник открыл марафон городских торжеств.

Сарапул. Удмуртия. День города отпраздновали в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба городской администрации, программу открыл культурно-спортивный праздник «Наш дом - Сарапул» на стадионе «Сокол».

Предприятия и организации города представили «Трудовой парад» юбиляров 2018-го года, а с поздравлениями к горожанам обратились глава Сарапула Александр Ессен и председатель Госсовета Удмуртии, почётный гражданин Удмуртской Республики и города Сарапула Алексей Прасолов.

Фото пресс-службы администрации Сарапула.jpg

Чиновники вручили заслуженные награды горожанам, которые внесли неоценимый вклад в развитие города и республики. Также состоялось чествование победителей ежегодного конкурса «Человек года» по итогам 2017 года. Также горожанам показали театрализованное представление, в ходе которого артисты «перелистывали» страницы истории Сарапула.

Юные инспекторы дорожного движения представили блок, посвящённый году добровольца в России. Вместе с ними выступили юные пожарные, волонтёры проекта «Город на ощупь», серебряные волонтёры и участники военно-патриотического движения.

Особым сюрпризом для горожан стал спортивный блок, посвящённый Чемпионату мира по футболу. На поле собравшихся приветствовала Забивака - символ Чемпионата, а на трибунах зрители, как футбольные фанаты, запускали волну и приветствовали волчонка. Завершилось мероприятие на «Соколе» большим красочным фейерверком.

Ещё одним ярким событием праздника стало открытие тактильного барельефа «Загородный дом П.А. Башенина. Музей» в рамках проекта «Город на ощупь», посвящённое 150-летию Павла Андреевича Башенина.

Вечернюю программу на Набережной Сарапула открыл творческий марафон, торжественный запуск фонтана и большой праздничный концерт, специальным гостем которого стала группа «Пицца».

10:15, 04 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
261
0
#Сарапул\n#День города\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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