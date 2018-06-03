Новый объект с информацией на шрифте Брайля появился у дома купца Башенина.

Сарапул. Удмуртия. Девятый тактильный барельеф в рамках проекта «Город на ощупь» открыли в Сарапуле. Как сообщили в пресс-службе администрации города, торжественное открытие прошло 2 июня.

Новый барельеф с информацией на шрифте Брайля появился у дома купца Башенина. При этом для всех гостей и участников церемонии показали театрализованное выступление. В качестве артистов на сцену выходили воспитанники детского сада №40 и детско-юношеского центра города.

Отмечается, что следующий тактильный барельеф в Сарапуле установят 12 июля. Новый объект появится у здания торгового дома «Гостиный двор» (бывшей городской электростанции). Его открытие приурочат к 150-летию купца Павла Андреевича Башенина.

Напомним, в рамках проекта «Город на ощупь» в Сарапуле установят 14 тактильных барельефов. Они представляют собой металлические панно с информацией на штрифте Брайля.