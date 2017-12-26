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      Проект дороги, соединяющей улицы Удмуртскую и Фруктовую в Ижевске, может появиться в 2018 году

      17:50, 26 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:50, 26 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      267
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      267
      0

      По словам главы Ижевска Юрия Тюрина, средства на нее хотят получить по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

      Ижевск. Удмуртия. Проект дороги, соединяющей улицы Удмуртскую и Фруктовую может появиться в 2018 году. По словам главы города Юрия Тюрина, средства на нее хотят получить по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

      «Что касается развития уличной дорожной сети, это тоже прописано в генплане. […] Получилось так, что массив Виктория-Парк сейчас строится. Он оказался запертым. Выезд только на улицу Холмогорова. Для того, чтобы обеспечить движение жителей вновь построенных домов, мы отсыпали отрезок дороги […] это заезд на бывший садово-огороднический массив с улицы Удмуртской. Мы его отсыпали асфальтовой крошкой, чтобы можно было там заезжать. С людьми мы постоянно встречаемся, и они задают вопросы, когда улицу Щорса выйдет на Удмуртскую и когда будет проезд в сторону городка Металлургов – на Холмогорова и на Фруктовую», - рассказал глава Ижевска.

      По его словам, дорога согласно генплана заложена четырехполосная, причем только для легкового транспорта.

      «Я ответил честно, что в 2018 году у нас нет источников финансирования, но мы приложим все усилия чтобы выполнить проект. Он даст ответы на многие вопросы. Там сложный рельеф местности. Также там 30 участков земли разных собственников. Мы земли будем выкупать по оценочной стоимости. Такой инструмент есть, право у муниципалитета есть», - рассказал Тюрин, по словам которого деньги на строительство дороги могут быть выделены в 2019 году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

      «Скорее всего, в 2019 году от «Безопасных и качественных дорог» нам обещают, что, возможно, будет принята программа – вот это появление источника финансирования. Мы будем делать все чтобы создать удобства для передвижения жителей», - уточнил градоначальник.

      17:50, 26 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      267
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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