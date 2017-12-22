Об этом рассказал глава города Александр Ессен.

Сарапул. Удмуртия. Власти Сарапула попытаются решить вопрос необорудованных остановок при помощи рекламы. Об этом на встрече с жителями рассказал глава города Александр Ессен.

«Сегодня архитектура занимается тем, чтобы подготовить документы, у нас около 130 остановок. Это внесение изменений в схему размещений рекламных конструкций», - рассказал Ессен.

По его словам, изменения позволят продавать на остановках рекламные места размером 2х1 м.

«Мы сделаем лоты. Или один лот. Еще подумаем над этим. Проторгуем эти места, а вырученные деньги направим на однотипные симпатичные павильоны», - рассказал глава города.