Капитальный ремонт школ начнётся в Удмуртии с 2022 года

Работы выполнят за счёт федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начнёт действовать программа «Капитальный ремонт школ». Как рассказала министр образования и науки республики Светлана Болотникова, проект запланирован на 2022-2026 годы.

«Это уникальный проект. До него в республике действовала программа «Большой ремонт», и продолжает действовать за счёт республиканских средств. В общей массе отремонтировали порядка 600 объектов социальной сферы. Сейчас по предложению президента России Владимира Путина вступила в действие программа «Капитальный ремонт школ». Программа действует с 2022 по 2026 год за счёт федерального бюджета», — рассказала Болотникова.

Она отметила, что отбирались школы на основании статистики. В Удмуртии на 2020 год оказалось 41 учреждение. Условия таковы, что к 1 октября необходимо подготовить проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу.

«Не во всех случаях это предоставляется возможным. Например, среди школ есть учреждения, которые находятся в объектах культурного наследия. Например, 15-я в Сарапуле. Там требуется совершенно другая документация. Такие объекты уходят у нас на 2023 год», — сказала министр.

Она подчеркнула, что уже в экспертизу зашли 22 учреждения. Также она пояснила, что в программу входят капитальный, комплексный ремонты, кроме того — приобретение новой мебели, оборудования, повышение квалификации педагогов и обеспечение всего, что касается безопасности.