В Ижевске наградили победителей детского конкурса «Крылья науки»

Всего на конкурс было прислано 152 работы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги городского конкурса детских научно-исследовательских проектов «Крылья науки». Награждение финалистов состоялось 20 апреля в информационно-методическом центре «Альтернатива».

Конкурс собрал 152 работы юных исследователей в возрасте от 5 до 8 лет. Ребята вместе с родителями изучали мир и разбирались в его устройстве.

Поддержку научному состязанию оказали стоматологическая клиника «Семейный доктор», бренд молочной продукции «Топтыжка», застройщик «Строим вместе», сеть фитнес-клубов «Спортивный квартал» и интернет-провайдер «Дом.ru».

«Дом.ru выступил в качестве технического партнёра. Это не первый наш опыт в поддержке подобных мероприятий. Мы предоставляем быстрый и стабильный интернет, так необходимый в научной работе и при изучении новой информации. Никаких сомнений в том, что мы должны помочь конкурсу, не было. Видеть радость детей в глазах — дорогого стоит», — поделилась руководитель отдела продаж корпоративным клиентам «Дом.ru» Наталья Смирнова.

В финал было отобрано 25 проектов. Они приняли участие в народном онлайн голосовании, которое продолжалось до 14 апреля. Голоса распределились следующим образом:

1 место, 2038 голосов - Екатерина Трусова (проект «Можно ли сделать бумагу своими руками?»);

2 место, 1649 голосов - Амир Губайдуллин (проект «Беспощадный хищник и милый питомец»);

3 место, 1112 голосов - Павел Широбоков (проект «Узоры и краски удмуртского костюма»);

4 место, 1017 голосов - Дмитрий Пресняков (проект «Гигиена против микробов»);

5 место, 948 голосов - Алиса Иконникова (проект «Газированные напитки — вред или польза»).

На подведении итогов собрались юные авторы проектов, их родители, воспитатели и учителя. Работы распределили по пяти направлениям: здоровье-сберегающее, естественно-научное, художественное, техническое и нравственно-патриотическое.

«Хочу поблагодарить участников, замечательных педагогов, мам и пап. И, конечно же, тех людей, кто сделал вклад в то, что наука и технологии нашли развитие в ребятах. Мы умеем делать проекты, решать инженерные задачи и готовы к тому, чтобы в образовании Ижевска были такие прекрасные научные проекты», — приветствовала собравшихся начальник управления образования администрации города Наталья Гвоздкова.

Дипломом I степени награждены:

Савелий Полянкин, ДОУ № 287 (проект «Почему железные корабли не тонут»);

Глеб Слотин, ДОУ № 229 (проект «Насколько прочно куриное яйцо»);

Михаил Рябков, ДОУ № 63 (проект «Движение растений под влиянием Солнца»);

Тимофей Маринин, ДОУ № 159 (проект «Я — будущий мультипликатор);

Борис Пушкарёв, ДОУ № 161 (проект «От яйца до курицы»);

Кирилл Панык, ДОУ № 90 (проект «Робот-селекционер. Вымысел или реальность»);

Елизавета Морозова, ДОУ «Полесский» (проект «Целебная глина»).

Второе место разделили 15 участников, третье — трое.

Дети получили ценные, практичные, развивающие и вкусные подарки от партнёров конкурса. После награждения участники конкурса сделали общую фотографию и стали изучать призы, а родители и педагоги обсуждать научные успехи своих детей.

«Дети нашего сада каждый год с удовольствием включаются в работу над проектами для «Крыльев науки». Сегодня воспитанник Серёжа Полянкин получил диплом первой степени. В прошлые годы мы также занимали призовые места. Выигрывают чаще всего ребята, которым интересна и близка их тема», — поделилась старший воспитатель ДОУ №287 Надежда Фефилова.