Более 3 500 школьников Удмуртии участвовали в олимпиаде по кибербезопасности

В республике прошла первая олимпиада по информационной безопасности «Кибербобер» для учеников начальных классов.

Ижевск. Удмуртия. Более 3 500 школьников Удмуртии участвовали в первой республиканской олимпиаде по информационной безопасности. Финальное тестирование прошло 27 марта в режиме онлайн, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Проект «Кибербобер» призван привлечь внимание взрослых к проблеме информационной грамотности школьников и сформировать у детей навыки безопасного поведения в сети Интернет. Как рассказала организатор проекта, член Общественной палаты Удмуртии Ольга Зосимова, даже те дети, которые хорошо разбираются в новых устройствах и приложениях, нуждаются в подсказках, как безопасно и продуктивно использовать эти инструменты для учебы и общения.

В ходе олимпиады школьники учились отличать настоящие новости от фейков, избегать опасных ссылок и защищать свои гаджеты и страницы в социальных сетях. Как отмечают организаторы, самыми легкими для участников оказались вопросы про надежные пароли, защиту компьютеров от вирусов и размещение персональной информации в соцсетях. Труднее всего ребятам оказалось отследить пути передачи информации между пользователями.

Результаты олимпиады будут опубликованы до 20 апреля на сайте проекта «Кибербобер».