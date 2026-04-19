Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет России продолжает устанавливать факты геноцида советских граждан нацистами. Как сообщает пресс-служба ведомства, 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

СК России для сохранения исторической правды, а также в рамках реализации принципа неотвратимости наказания продолжает масштабную работу по установлению фактов массового уничтожения мирного населения и военнопленных на временно оккупированных нацистами и их пособниками территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.

В ходе проведения поисковых мероприятий, изучения архивных материалов и заключений экспертов, допросов потерпевших и свидетелей следователи собрали обширную доказательственную базу. Эти данные подтверждают преступные действия нацистов и их сообщников в отношении советских граждан.

«Людей пытали и убивали, грабили и лишали крова, сжигали целые населённые пункты. Фашисты уничтожали школы и больницы, расхищали музейные ценности и предметы искусства, пытаясь искоренить любые напоминания о русской культуре. Материалы, собранные Следственным комитетом России, легли в основу 34 судебных решений о признании преступлений гитлеровцев геноцидом советского народа», - заявила официальный представитель комитета Светлана Петренко.

Также она провела параллель между злодеяниями немецко-фашистских захватчиков и преступлениями киевского режима.

По данным республиканской рабочей группы по подготовке «Книги Памяти», в Великой Отечественной войне погибло около 133 тысяч жителей Удмуртии. Из этого числа убитыми значатся около 50 тысяч человек, остальные считаются пропавшими без вести или умершими от ран и болезней. Всего из республики на фронт было призвано более 263 тысяч человек.