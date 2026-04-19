Ижевск. Удмуртия. Лучшим педагогом Удмуртии стал учитель информатики из Игринской школы Алексей Князев. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

В республике подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Педагог года Удмуртии». Торжественная церемония награждения абсолютного победителя прошла в школе №8 Ижевска. Конкурс проводится раз в два года и включает 10 номинаций. Отбор проходит в два этапа: заочный и очный.

На участие в заочном этапе конкурса «Педагог года Удмуртии» в январе 2026 года поступило 208 заявок. Для участия в очном этапе выбраны победители из числа участников заочного – по 5 человек в 8 номинациях.

58 участников состязались в течение первых двух дней. Конкурсные испытания проходили в Ижевске на безе Столичного лицея, детского сада «Академика», Центра опережающей профессиональной подготовки, Строительного техникума, школ №92 и №256, а также гимназии имени Кузебая Герда.

Десять победителей в своих номинациях — лауреаты конкурса — направились в Глазов. Здесь на площадке Глазовского государственного инженерно-педагогического университета им. В. Г. Короленко, прошли заключительные конкурсные испытания, и большое жюри выбрало абсолютного победителя.

В номинации «Педагогический дебют» победу одержала Наталья Светлакова, воспитатель детского сада №31 «Алёнушка» из Глазова.

В номинации «Учитель года» победил Алексей Князев, учитель информатики Игринской школы №1.

В номинации «Воспитатель» победила Ирина Авдеева, музыкальный руководитель ижевского детского сада №24.

В номинации «Педагог дополнительного образования» победу одержала Белла Ахмадуллина, педагог Увинского дома детского творчества.

В номинации «Педагог специального образования» первое место завоевала Анна Фефилова, учитель-дефектолог школы №256 в Ижевске.

В номинации «Лидер в образовании» победу одержала Юлия Девятова, директор школы №22 имени Антона Семёновича Макаренко из Воткинска.

В номинации «Педагог-психолог» лучшей стала Александра Главатских из Строительного техникума Ижевска.

В номинации «Лучший учитель родного языка и родной литературы» победила Елена Кузнецова, учитель удмуртской родной литературы, русского языка и литературы Шарканской средней общеобразовательной школы имени Георгия Фёдоровича Лопатина.

В номинации «Наставник» победа досталась Алёне Азиатцевой, педагогу дополнительного образования из Дворца детского и юношеского творчества (Ижевск).

В номинации «Мастер года» первое место взял Роман Корепанов, преподаватель Строительного техникума из Ижевска.

Абсолютным победителем стал Алексей Князев, учитель информатики Игринской школы №1.