Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 17 апреля скончался выдающийся учёный-филолог, поэт и литературовед, Народный писатель Удмуртии Василий Михайлович Ванюшев. Об этом сообщил Союз писателей УР.

Василий Михайлович родился 10 февраля 1936 года в Кизнерском районе Удмуртии в крестьянской семье. Окончил Можгинское педучилище и факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Работал в редакции газеты «Советская Удмуртия», заместителем редактора и редактором газеты «Комсомолец Удмуртии».

После окончания аспирантуры работал в Удмуртском институте истории, языка и литературы. Был замдиректора этого института, учёным секретарем, главным научным сотрудником института, возглавлял кафедру удмуртской литературы и фольклора УдГУ.

Своими воспоминаниями о Василии Ванюшеве поделилась в соцсетях литературовед, доцент Литинститута им. Горького Вера Пантелеева:

«Универсальный филолог: поэт, журналист, литературовед — доктор филологических наук, профессор. Причём при всём его академизме никогда не был сухим кабинетным учёным, а наоборот, всегда публичный, страстный, неравнодушный, живой, смелый в отстаивании своей позиции. Его печатное и устное слово — всегда глоток свежего воздуха, всегда пульсирующий нерв.

Василий Михайлович был невероятно интересным собеседником с цепкой памятью. С ним хотелось общаться. Круг интересов – обширный: история, фольклор, литература и языки народов России; поэзия, драматургия, театр, журналистика, переводоведение. И по всем вопросам и проблемам он имел свою – ванюшевскую – точку зрения.

Василий Михайлович по-хорошему был удмуртским денди: всегда в добротном костюме, модном галстуке, начищенных ботинках – неспешный, подтянутый, держащий спину. До последних дней своего солидного возраста. И причёска всегда – волос к волоску с лёгкой благородной сединой у виска».

Книжное издательство «Удмуртия» только в начале апреля сообщило о выходе в свет новой книги — эпоса «Дорвыжы» (6+). Василий Ванюшев занимался её составлением, был автором предисловия и перевода на удмуртский язык.

«Для него сохранение культурного наследия народов Урало-Поволжья стало делом всей жизни. Он оберегал удмуртскую литературу и культуру, стараясь рассказать о них далеко за пределами родникового края. Не стало известного удмуртского ученого-литературоведа, поэта и писателя, педагога и наставника, гражданина и патриота Василия Михайловича Ванюшева. Его личность многогранна, а его талант безграничен», — написала в соцсетях депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова.

Отметим, что после кончины Василия Михайловича в мире осталось только два Народных писателя Удмуртии: Вячеслав Ар-Серги и Владимир Емельянов.