Почти 400 первых классов откроют в новом учебном году в Ижевске

В учреждения придут 9,8 тыс. ребят.

Ижевск. Удмуртия. В школах Ижевска откроют 392 первых класса, что на 33 больше, чем в прошлом году. В учреждения придут почти 10 тыс. новых воспитанников, рассказала журналистам начальник управления образования администрации города Светлана Петрова.

В лицее микрорайона «Столичный» приемная кампания стартует уже в субботу, 19 января. В остальных школах прием документов начнут 26 января.

По словам Светланы Петровой, в этом году школы переуплотнены на 124%. В учреждениях свободны порядка 200 вакансий учителей.

Под учебные кабинеты интегрируют кабинеты замдиректоров учреждений. Отметим, всего на сегодняшний день в городе насчитывается 96 образовательных учреждения, из них 3 - гимназии и 13 – лицеи.

В первый класс принимают детей, достигших 6,6 лет. Если родители желают отдать ребенка в школу ранее этого возраста, им необходимо обратиться в управление образования, где комиссия примет решение.

Подать заявление родители могут в электронной форме через региональный портал госуслуг либо лично, предоставив: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства. Зачисление проходит в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Льготы при поступлении имеют дети прокуроров, судей, следственного комитета, военнослужащих.