play
pause
  • $ 66.76 ↓
  • € 76.14 ↓

Почти 400 первых классов откроют в новом учебном году в Ижевске

15:10, 17 января, 2019
Анна Торхова
15:10, 17 января, 2019
Анна Торхова
233
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
Фото: ИА «Сусанин»
233
0

В учреждения придут 9,8 тыс. ребят.

Ижевск. Удмуртия. В школах Ижевска откроют 392 первых класса, что на 33 больше, чем в прошлом году. В учреждения придут почти 10 тыс. новых воспитанников, рассказала журналистам начальник управления образования администрации города Светлана Петрова.

В лицее микрорайона «Столичный» приемная кампания стартует уже в субботу, 19 января. В остальных школах прием документов начнут 26 января. 

По словам Светланы Петровой, в этом году школы переуплотнены на 124%. В учреждениях свободны порядка 200 вакансий учителей.

Под учебные кабинеты интегрируют кабинеты замдиректоров учреждений. Отметим, всего на сегодняшний день в городе насчитывается 96 образовательных учреждения, из них 3 - гимназии и 13 – лицеи.

В первый класс принимают детей, достигших 6,6 лет. Если родители желают отдать ребенка в школу ранее этого возраста, им необходимо обратиться в управление образования, где комиссия примет решение.

Подать заявление родители могут в электронной форме через региональный портал госуслуг либо лично, предоставив: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства. Зачисление проходит в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Льготы при поступлении имеют дети прокуроров, судей, следственного комитета, военнослужащих.

15:10, 17 января, 2019
Анна Торхова
233
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4957

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2938
12:10, 11 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2726
16:30, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2352
09:00, 11 января, 2019

«Срубили нашу ёлочку»: в Ижевске двое вандалов расправились с новогодним символом

2059
15:20, 13 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

12:16, 12 января, 2019
2178

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

2030
16:06, 11 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

1516
11:27, 14 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1374
16:35, 10 января, 2019

Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления

1143
10:41, 13 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
7374

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1210
13:40, 10 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

1076
18:30, 11 января, 2019

В Белоруссии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов

974
16:30, 13 января, 2019

Сотрудники трех аэропортов Германии начали забастовку

851
09:59, 10 января, 2019