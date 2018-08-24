Учителям Удмуртии начнут доплачивать за проведение ЕГЭ и ГИА

На эти цели из бюджета республики на 2019 год выделят более 80 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Более 80 млн рублей заложат в бюджет Удмуртии на 2019 год на выплату компенсаций педагогам, задействованным в подготовке детей к итоговой государственной аттестации. Об этом во время республиканского салона образования «Удмуртия – территория образования» заявил глава региона Александр Бречалов.

По его словам, с просьбой о том, чтобы за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА доплачивали, к нему обращались еще в прошлом году, но возможность разобраться с этим вопросом появилась только сейчас.

«Мы этот вопрос проговорили с правительством и сейчас ответственно можем сказать, что с 2019 года этот вопрос будет решаться. Необходимые средства – это более 80 млн рублей мы заложили в бюджете. Поэтому даю вам обещание, что вопрос этот мы решим», - заявил Бречалов.