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Учителям Удмуртии начнут доплачивать за проведение ЕГЭ и ГИА

11:10, 24 августа, 2018
Диана Ворончихина
11:10, 24 августа, 2018
Диана Ворончихина
226
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#дети\n#образование\n#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#учителя\n#деньги
Фото: Википедия
226
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На эти цели из бюджета республики на 2019 год выделят более 80 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Более 80 млн рублей заложат в бюджет Удмуртии на 2019 год на выплату компенсаций педагогам, задействованным в подготовке детей к итоговой государственной аттестации. Об этом во время республиканского салона образования «Удмуртия – территория образования» заявил глава региона Александр Бречалов.

По его словам, с просьбой о том, чтобы за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА доплачивали, к нему обращались еще в прошлом году, но возможность разобраться с этим вопросом появилась только сейчас.

«Мы этот вопрос проговорили с правительством и сейчас ответственно можем сказать, что с 2019 года этот вопрос будет решаться. Необходимые средства – это более 80 млн рублей мы заложили в бюджете. Поэтому даю вам обещание, что вопрос этот мы решим», - заявил Бречалов.

11:10, 24 августа, 2018
Диана Ворончихина
226
0
#дети\n#образование\n#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#учителя\n#деньги

 

 

 


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