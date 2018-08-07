Новый детский сад на 220 мест появится в Устиновском районе Ижевска

Дошкольное учреждение начнет работать с 1 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Новый детский сад откроется в Устиновском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба города.

1 сентября на улице Автозаводская, 15а начнет работать второй корпус детсада №259 на 220 мест. Дошкольное учреждение построено в рамках федеральной программы «Жилище».

По информации Управления дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска, распределение мест в дополнительное здание детского сада будет проведено во второй половине августа посредством единой электронной системы «Электронный сад».