В Ижевске школу для детей с нарушениями зрения превратят в детский сад

В этом году школа выпустила последний четвертый класс.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске коррекционную школу №218 для детей с нарушениями зрения превратят в детский сад. Как рассказала информагентству «Сусанин» заведующая Эмилия Белых, процесс начался еще в 2015 году.

Программа в школе №218 предусматривала обучение только до 4-го класса. В 2015 году школа перестала набирать первоклашек, а спустя три года отпраздновала последний выпуск.

«Их было всего 10 человек», - сказала Эмилия Белых.

Дети с особенностями зрения, окончив четыре класса школы №218, перешли в школу №53, где есть специальный класс. Те, кому здоровье позволяет, будут учиться в школах по месту жительства.

«Родители сейчас сами стали выбирать, какое образовательное учреждение ему (ребенку – Прим.ред) доступно. Конечно, с школой №53 мы связь держали и разговаривали. Но родители сами были с активной позицией, сами смотрели», - рассказала заведующая.

Процесс запустили с целью увеличения количества мест в детских садах. Административный персонал школы в процессе реорганизации сократили.

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, процесс реорганизации не окажет отрицательного влияния на дошкольное образование и оздоровление детей с ограниченными возможностями зрения, а также в оказании им лечебно-профилактической помощи.

Кроме школы №218 в программу реорганизации попали два детских сада. Сад №80 присоединят к саду №285 саду, а сад №84 к дошкольному учреждению №107.

В процессе реорганизации персонал администраций садов также сократят. Перевода детей в другие садики не потребуется.

«Всем работникам, являющимся пенсионерами по возрасту и внешними совместителями, будут предложены должности в данном учреждении. За счет экономии фонда заработной платы будет приведена в соответствие с требованиями система оплаты труда педагогических работников», - сообщила пресс-служба Ижевска.