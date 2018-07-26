play
pause
  • $ 63.08 ↑
  • € 73.75 ↑

В Ижевске школу для детей с нарушениями зрения превратят в детский сад

14:24, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
14:24, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
181
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа
181
0

В этом году школа выпустила последний четвертый класс.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске коррекционную школу №218 для детей с нарушениями зрения превратят в детский сад. Как рассказала информагентству «Сусанин» заведующая Эмилия Белых, процесс начался еще в 2015 году.

Программа в школе №218 предусматривала обучение только до 4-го класса. В 2015 году школа перестала набирать первоклашек, а спустя три года отпраздновала последний выпуск.

«Их было всего 10 человек», - сказала Эмилия Белых.

Дети с особенностями зрения, окончив четыре класса школы №218, перешли в школу №53, где есть специальный класс. Те, кому здоровье позволяет, будут учиться в школах по месту жительства.

«Родители сейчас сами стали выбирать, какое образовательное учреждение ему (ребенку – Прим.ред) доступно. Конечно, с школой №53 мы связь держали и разговаривали. Но родители сами были с активной позицией, сами смотрели», - рассказала заведующая.

Процесс запустили с целью увеличения количества мест в детских садах. Административный персонал школы в процессе реорганизации сократили.

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, процесс реорганизации не окажет отрицательного влияния на дошкольное образование и оздоровление детей с ограниченными возможностями зрения, а также в оказании им лечебно-профилактической помощи.

Кроме школы №218 в программу реорганизации попали два детских сада. Сад №80 присоединят к саду №285 саду, а сад №84 к дошкольному учреждению №107.

В процессе реорганизации персонал администраций садов также сократят. Перевода детей в другие садики не потребуется.

«Всем работникам, являющимся пенсионерами по возрасту и внешними совместителями, будут предложены должности в данном учреждении. За счет экономии фонда заработной платы будет приведена в соответствие с требованиями система оплаты труда педагогических работников», - сообщила пресс-служба Ижевска.

14:24, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
181
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
12849

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

9006
17:25, 19 июля, 2018

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

8396
13:50, 23 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

8128
16:59, 20 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

7171
18:18, 20 июля, 2018

Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

12:00, 21 июля, 2018
2687

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

2540
11:38, 23 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

2504
14:00, 21 июля, 2018

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2313
16:42, 23 июля, 2018

В России запустят систему ухода за пожилыми

2195
17:25, 20 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
26001

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2607
14:37, 22 июля, 2018

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2430
16:56, 19 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

2229
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2222
12:25, 20 июля, 2018

Мультимедиа

«КОМОС ГРУПП» на Гербере 2018 в Москве

Удмуртия в минуту: возвращение Тюрина и аварийное отключение электричества в Ижевске

25 июля, 2018

Язычество

24 июля, 2018