В новой школе в переулке Прасовском в Ижевске осталось 40 свободных мест

В образовательное учреждение набрали уже 5 первых классов.

Ижевск. Удмуртия. 40 свободных мест осталось в новой школе №46 в переулке Прасовском. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В новую школу уже набрано 5 первых классов, запись в остальные параллели ведётся в настоящее время. На сегодня в школе есть 40 свободных мест. И желающие родители могут записать туда своих детей», - отметила начальник управления образования администрации столицы Удмуртии Светлана Петрова.

По ее словам, новое образовательное учреждение разгрузит другие образовательные учреждения в микрорайоне улицы Орджоникидзе. Это прежде всего школы № 64 и 74.

Напомним, что в этом году в уже работающих школах появится 459 дополнительных мест. На эти цели из городского бюджета выделено 1,35 млн рублей.