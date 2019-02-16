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В Удмуртии объявили конкурс на лучшее литературное произведение на национальном языке

15:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
15:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
88
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#конкурс\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#писатель
Фото: Pixabay
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Победителей ждут денежные премии.

Ижевск. Удмуртия. Конкурс на лучшее произведение на удмуртском языке объявили в республике. Об этом сообщила пресс-служба агентства печали и массовых коммуникаций региона.

Работы принимают до 10 ноября 2019 года.

Тексты будут оценивать по 7 номинациям:

- Лучшее произведение крупного жанра (повесть, роман) — премия 30 тыс. рублей;

- Лучшее произведение малой прозы (рассказ, новелла, художественный очерк, эссе и др.) — 15 тыс. рублей;

- Лучшее поэтическое произведение (подборка стихов, поэма) — 20 тыс. рублей;

- Лучшее драматическое произведение (пьеса) — 20 тыс. рублей;

- Лучшее произведение для детей (прозаическое, поэтическое, драматическое) — 15 тыс. рублей;

- Лучшая критическая или литературоведческая статья — 15 тыс. рублей;

- Лучшее произведение (любого жанра), переведенное с удмуртского на русский язык —20 тыс. рублей.

Обязательным условием участия в конкурсе по первым шести номинациям – владение удмуртским языком. Также организаторы примут только те произведения, которые ранее не издавались и не публиковались (за исключением бесплатных сайтов).

Оценивать работы будут на раскрытие темы, актуальность, оригинальность изложения, соответствие жанру и на самобытность языка.

Итоги подведут в январе 2020 года.

15:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
88
0
#конкурс\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#писатель

 

 

 


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