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      Швейцары и французы приедут в Удмуртию на «Иж-Женеву»

      10:10, 05 июля, 2017
      10:10, 05 июля, 2017
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      #культура\n#общество\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Франция\n#Швейцария
      Фото: www.adm-sarapul.ru
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      Участник четвертого международного проекта встретятся в Сарапуле 14 июля.

      Сарапул. Удмуртия. Гости из Швейцарии и Франции приедут в Удмуртию на четвертый международный проект «Иж-Женева». Участники проекта встретятся в Сарапуле 14 июля, сообщают на сайте администрации города.

      В «Иж-Женева» участвуют   самые различные сообщества -  некоммерческие и национально-культурные организации и ассоциации, профессиональные и любительские творческие коллективы и исполнители, деятели искусства, работники культуры, образования и дополнительного образования, студенты и преподаватели вузов разных стран.

      В программе визита в Сарапул — знакомство гостей с культурой и экономикой города, встречи с деятелями культуры. В 18:30 в художественно-выставочном комплексе «Дача Башенина» состоится вечер русско-французской дружбы с участием любительского хора «Русская душа» из французского города Тонон-ле-Бен, народной артистки Удмуртии Надежды Уткиной и творческих коллективов Сарапула.

      Главной целью «Иж-Женева» является развитие межкультурных связей и сотрудничества России, Швейцарии и Франции. Это мероприятие стало продолжением межкультурного фестиваля «ПарИжевск», реализованного в   Удмуртии в 2010-2014 годах. 

      10:10, 05 июля, 2017
      85
      0
      #культура\n#общество\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#Франция\n#Швейцария

       

       

       

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