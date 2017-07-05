Швейцары и французы приедут в Удмуртию на «Иж-Женеву»

Участник четвертого международного проекта встретятся в Сарапуле 14 июля.





Сарапул. Удмуртия. Гости из Швейцарии и Франции приедут в Удмуртию на четвертый международный проект «Иж-Женева». Участники проекта встретятся в Сарапуле 14 июля, сообщают на сайте администрации города.

В «Иж-Женева» участвуют самые различные сообщества - некоммерческие и национально-культурные организации и ассоциации, профессиональные и любительские творческие коллективы и исполнители, деятели искусства, работники культуры, образования и дополнительного образования, студенты и преподаватели вузов разных стран.

В программе визита в Сарапул — знакомство гостей с культурой и экономикой города, встречи с деятелями культуры. В 18:30 в художественно-выставочном комплексе «Дача Башенина» состоится вечер русско-французской дружбы с участием любительского хора «Русская душа» из французского города Тонон-ле-Бен, народной артистки Удмуртии Надежды Уткиной и творческих коллективов Сарапула.

Главной целью «Иж-Женева» является развитие межкультурных связей и сотрудничества России, Швейцарии и Франции. Это мероприятие стало продолжением межкультурного фестиваля «ПарИжевск», реализованного в Удмуртии в 2010-2014 годах.