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Грузия, Таджикистан и Узбекистан начали закупать корма для сельхозживотных в Удмуртии

13:30, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Грузия, Таджикистан и Узбекистан начали закупать корма для сельхозживотных в Удмуртии
13:30, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
1147
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#сельское хозяйство
Фото: vk.com/a.brechalov
1147
0

С начала 2023 года в эти страны из республики экспортировано 126 тонн питательной продукции.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году удмуртские производители кормов для сельскохозяйственных животных и птиц начали экспортные поставки своей продукции в Грузию, Таджикистан и Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За июнь и июль специалистами управления в Удмуртии было проверено 106 тонн кормов. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям стран-импортеров, оформлено разрешение на ее вывоз за рубеж.

Всего с начала 2023 года из Удмуртии в указанные страны вывезено 126 тонн кормов. В прошлом году такие поставки не осуществлялись.

13:30, 14 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
1147
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#сельское хозяйство