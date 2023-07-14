Грузия, Таджикистан и Узбекистан начали закупать корма для сельхозживотных в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году удмуртские производители кормов для сельскохозяйственных животных и птиц начали экспортные поставки своей продукции в Грузию, Таджикистан и Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

За июнь и июль специалистами управления в Удмуртии было проверено 106 тонн кормов. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям стран-импортеров, оформлено разрешение на ее вывоз за рубеж.

Всего с начала 2023 года из Удмуртии в указанные страны вывезено 126 тонн кормов. В прошлом году такие поставки не осуществлялись.