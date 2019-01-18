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«Автовокзалы Удмуртии» пожаловались Госсовету на нелегальных перевозчиков

17:15, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
17:15, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#законы\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#пассажирские перевозки\n#вокзал
Фото: @arzik2
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Сотрудники предприятия Минтранс и ГИБДД считают, что в республике на межмуниципальных маршрутах нарушая закон работают более 60 перевозчиков.

Ижевск. Удмуртия. Крупнейший организатор пассажирских перевозок республики «Автовокзалы Удмуртии» пожаловались Госсовету на нелегальных перевозчиков. Сотрудники предприятия, Госавтоинспекция и Минтранс считают, что в регионе оказывают услуги на межмуниципальных маршрутах с нарушением закона более 60 компаний. Об этом сообщает пресс-служба местного заксобрания.

В «Автовокзалах Удмуртии» высказали мнение, что на территории республики массово распространяются регулярные перевозки, которые организуют под видом заказных, без наличия необходимых документов и соглашений с Минтрансом.

Как правило, такие компании набирают пассажиров вне автовокзалов и автостанций, не имея маршрутной карты. Также ставится под вопрос безопасности граждан и выплата налогов, считают в «Автовокзалах Удмуртии». Кроме того, подобный вид деятельности представляет собой недобросовестную конкуренцию по отношению к легальным перевозчикам, которые работают по контракту с профильными ведомствами.

Как сообщили в заксобрании, на деятельность недобросовестных компаний обращала внимание и прокуратура, по мнению которой в ближайшее время необходимо корректировать законодательство, а также обращать внимание на действующие нормативные акты.

Участники совещания посчитали, что необходимо менять законодательство, чтобы была возможность штрафовать нелегальных перевозчиков.

«При этом предложено наделить Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики правом на составление протоколов об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-служба Госсовета.

ООО «Автовокзалы Удмуртии» осуществляет свои услуги по текущей и предварительной продаже и заказу билетов.  В апреле 2018 года компания была преобразована в ООО из акционерного общества. В его составе — 3 автовокзала, 25 пассажирских автостанций, 5 кассовых пунктов, расположенных в 33 населённых пунктах республики.

Согласно информационной системе Seldon.Basis, гендиректором компании является Сергей Зайнуллин. Уставной капитал компании составляет 21 млн рублей. Выручка предприятия в 2017 году составила 110,5 млн рублей при прибыли 5,8 млн.

17:15, 18 января, 2019
Георгий Поветкин
55
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#законы\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#пассажирские перевозки\n#вокзал

 

 

 


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