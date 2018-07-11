50 жителей Удмуртии намерены судиться с «Саравиа» за пропавшие билеты

Лишенный права на полеты перевозчик не вернул деньги за билеты.

Ижевск. Удмуртия. Полсотни жителей Удмуртии намерены подать в суд на «Саратовские линии» за невозвращенные за билеты деньги. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, с начала лета в ведомство поступило более 100 обращений граждан. Это звонки на горячую линию и визиты в общественную приемную.

По состоянию на 10 июля Роспотребнадзор принял 50 письменных заявлений о подготовке искового заявления в суд на возврат денег АО «Саратовские авиалинии» за несостоявшиеся авиаперевозки в защиту конкретного потребителя.

В надзорном органе отмечают, что все пассажиры, купившие билеты до официального приостановления полетов авиакомпании, имеют право вернуть полную стоимость перелета. Для этого необходимо обратиться с письменной претензией в адрес АО «Саратовских авиалиний» заказным почтовым отправлением с уведомлением.

Телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике: 8 (3412) 68-34-07, 63-58-18.