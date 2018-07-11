play
pause
  • $ 62.44 ↓
  • € 73.35 ↓

50 жителей Удмуртии намерены судиться с «Саравиа» за пропавшие билеты

08:30, 11 июля, 2018
Дарья Саушина
08:30, 11 июля, 2018
Дарья Саушина
875
0
#Роспотребнадзор\n#авиация\n#Удмуртия\n#деньги
Фото: @arzik2
875
0

Лишенный права на полеты перевозчик не вернул деньги за билеты.

Ижевск. Удмуртия. Полсотни жителей Удмуртии намерены подать в суд на «Саратовские линии» за невозвращенные за билеты деньги. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, с начала лета в ведомство поступило более 100 обращений граждан. Это звонки на горячую линию и визиты в общественную приемную.

По состоянию на 10 июля Роспотребнадзор принял 50 письменных заявлений о подготовке искового заявления в суд на возврат денег АО «Саратовские авиалинии» за несостоявшиеся авиаперевозки в защиту конкретного потребителя.

В надзорном органе отмечают, что все пассажиры, купившие билеты до официального приостановления полетов авиакомпании, имеют право вернуть полную стоимость перелета. Для этого необходимо обратиться с письменной претензией в адрес АО «Саратовских авиалиний» заказным почтовым отправлением с уведомлением.

Телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике: 8 (3412) 68-34-07, 63-58-18.

08:30, 11 июля, 2018
Дарья Саушина
875
0
#Роспотребнадзор\n#авиация\n#Удмуртия\n#деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
13880

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11189
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9960
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9828
08:00, 04 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

7620
11:35, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
3008

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2715
19:03, 05 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

2384
19:10, 07 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2173
15:53, 04 июля, 2018

В России ввели пошлины на товары из США

2153
18:45, 06 июля, 2018

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

12:45, 07 июля, 2018
2348

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

2217
18:55, 09 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

2066
11:46, 04 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

1864
18:00, 07 июля, 2018

В Японии более 70 человек погибли в результате сильных ливней

1673
10:10, 08 июля, 2018

Мультимедиа

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: отравление детей и небольшое похолодание

09 июля, 2018