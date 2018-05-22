play
pause
  • $ 62.53 ↑
  • € 73.33 ↑

Юношеский технопарк построят возле Дворца пионеров в Ижевске

14:10, 22 мая, 2018
Дарья Саушина
14:10, 22 мая, 2018
Дарья Саушина
463
0
#дети\n#наука\n#строительство\n#Ижевск\n#Концерн Калашников
Фото: архив редакции
463
0

В двухэтажном здании разместятся лаборатории, зоны оборудования, кофе-поинт.

Ижевск. Удмуртия. Возле Дворца пионеров в Ижевске построят юношеский технопарк. Как сообщает пресс-служба Концерна «Калашников», компания получила разрешение на строительство.

В двухэтажном здании общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров планируется разместить лаборатории, зоны оборудования, кофе-поинт. Здание разместится на территории жилого комплекса «Ривьера».

«Технопарк станет уникальной площадкой, где сегодняшние школьники и студенты смогут вести настоящую исследовательскую активность: прорабатывать конкретные бизнес-проекты по различным направлениям, взаимодействовать с экспертами от предприятия, участвовать в программах развития от Корпоративного университета концерна, знакомиться с лучшими международными практиками», - прокомментировал генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко.

Предполагается, что технопарк будет запущен в первой половине 2019 года.

Kirpich_2.jpg

14:10, 22 мая, 2018
Дарья Саушина
463
0
#дети\n#наука\n#строительство\n#Ижевск\n#Концерн Калашников

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
18059

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12172
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8703
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7374
11:17, 18 мая, 2018

Александр Синельников возглавил «Ижавиа»

5614
00:04, 15 мая, 2018

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

15:07, 20 мая, 2018
2900

Стал известен новый состав российского правительства

2358
15:54, 18 мая, 2018

Мария Шарапова рассказала о приближении конца карьеры

2211
14:29, 19 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2201
19:33, 18 мая, 2018

Боевики напали на церковь в Грозном

2101
19:07, 19 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3298

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2588
16:08, 19 мая, 2018

Бывшая секретарша Сильвио Берлускони оставила ему в наследство 3 млн евро

2269
13:06, 20 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2264
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2203
11:48, 18 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: статус школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске и разметка на Удмуртской

Зоопарк Удмуртии: День рождения белого медвежонка

Ночь музеев 2018 в Ижевске

21 мая, 2018