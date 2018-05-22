Юношеский технопарк построят возле Дворца пионеров в Ижевске

В двухэтажном здании разместятся лаборатории, зоны оборудования, кофе-поинт.

Ижевск. Удмуртия. Возле Дворца пионеров в Ижевске построят юношеский технопарк. Как сообщает пресс-служба Концерна «Калашников», компания получила разрешение на строительство.

В двухэтажном здании общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров планируется разместить лаборатории, зоны оборудования, кофе-поинт. Здание разместится на территории жилого комплекса «Ривьера».

«Технопарк станет уникальной площадкой, где сегодняшние школьники и студенты смогут вести настоящую исследовательскую активность: прорабатывать конкретные бизнес-проекты по различным направлениям, взаимодействовать с экспертами от предприятия, участвовать в программах развития от Корпоративного университета концерна, знакомиться с лучшими международными практиками», - прокомментировал генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко.

Предполагается, что технопарк будет запущен в первой половине 2019 года.



