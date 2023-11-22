В Удмуртии создадут семеноводческий центр по картофелеводству

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится собственный семеноводческий центр по картофелеводству. Он призван удовлетворить растущий спрос на сорта картофеля отечественной селекции. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УРО РАН. (УдмФИЦ УрО РАН).

За последние годы в хозяйствах Удмуртии отечественные сорта картофеля были вытеснены иностранными.

«Семенной картофель, который завозили из-за границы, стоил относительно недорого, и при этом, за счет того, что при его выведении использовались методы генной селекции (в том числе те, которые запрещены в нашей стране), его урожайность была в среднем на 20-30% больше, чем у отечественных сортов. Его потенциал вырабатывался за два-три года, и поэтому нашим сельхозтоваропроизводителям снова приходилось покупать новые партии семенного картофеля за рубежом. В результате этого спрос на отечественные сорта резко упал. Нашим предприятиям стало просто нерентабельно заниматься отечественными сортами, так как они столкнулись с трудностями в реализации продукции», — рассказал руководитель Удмуртского научно-исследовательского института сельского хозяйства УдмФИЦ УрО РАН Андрей Леднев.

Из-за международной ситуации сельхозпроизводители столкнулись с проблемами закупки иностранных сортов. На сегодняшний день в Удмуртии не осталось крупных семеноводческих хозяйств этой культуры. В связи с этим учёные удмуртского исследовательского центра совместно с АО «Путь Ильича» приняли решение создать семеноводческий центр по картофелеводству. Его задачей станет восстановление цепочки семеноводства отечественных сортов картофеля.

«Картофель отличается очень длинной цепочкой семеноводства. В первый год выращиваются микрорастения в специальной биотехнологической меристемной лаборатории. Затем они высаживаются в тепличный комплекс, где из них получаются тепличные миниклубни. Они, в свою очередь, на следующий год высаживаются в поле, где из них вырастает первое поколение миниклубней. На следующий год из них вырастает супер-суперэлита, на следующий год – суперэлита. И только на шестой год размножения получается элита, которую мы можем реализовать в хозяйствах и населению.

Планируется, что УдмФИЦ УрО РАН будет вести оригинальное семеноводство, а «Путь Ильича» - элитное семеноводство. Мы планируем на следующий год резко расширить площади семеноводческих посадок картофеля», — рассказал Андрей Леднев.