Власти Ижевска будут заключать трехлетние контракты на содержание дорог

Все работы разобьют на 6 лотов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска планируют заключать трехлетние контракты на содержание дорог. Об этом журналистам в пятницу, 3 ноября, рассказал начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов. «Мы будем торговать трехлетние контракты, чтобы подрядчик смог чувствовать себя увереннее, закупать технику в лизинг», - пояснил глава ведомства.

Кроме того, муниципалитет решил разбить средства на содержание на шесть лотов. Пять из них – это уборка дорог в каждом районе. Шестой – центральный квадрат столицы Удмуртской Республики – участок, ограниченный улицами Удмуртской, Максима Горького, Холмогорова и Карла Либкнехта.

«Мы рассчитываем на достаточно серьезную конкуренцию в области содержания автомобильных дорог города Ижевска, то есть будут участниками являться и представители малого бизнеса, среднего, также рассчитываем, что примет участие наш флагман дорожный – это МУП «ДРЭУ». Мы рассчитываем все-таки создать конкуренцию, и на то, что качество содержания дорог в обозримом будущем улучшится», - сообщил чиновник.

Новые контракты необходимо заключить до конца года, так как действующий договор с МУП «ДРЭУ» заканчивается 31 декабря 2017 года.