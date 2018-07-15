В Москве стартовала церемония закрытия ЧМ-2018

Сразу после церемонии закрытия начнется финальный матч мундиаля.

Москва. В Москве стартовала церемония закрытия чемпионата мира по футболу-2018. Как пишет Интерфакс, она проходит на стадионе «Лужники».

В церемонии принимают участие около 800 человек. В их число вошел бразильский футболист Рональдиньо, знаменитая российская оперная дива, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина, DJ Smash.

Официальную песню чемпионата мира «Live It Up» исполнят американский репер Уилл Смит, косоварская певица Эра Истрефи, американский певец Ники Джем.

Во время церемонии на поле появятся сферы, символизирующие 11 городов, которые принимали матчи чемпионата мира, баннеры на трибунах и флаги танцоров, продемонстрируют болельщиков всех 32 сборных-участниц турнира.

Сразу после церемонии закрытия начнется финальный матч мундиаля – на поле встретятся сборные Хорватии и Франции.