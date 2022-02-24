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Россиян призвали воздержаться от участия в несанкционированных митингах

20:30, 24 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Россиян призвали воздержаться от участия в несанкционированных митингах
20:30, 24 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
325
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#жители\n#митинг\n#Москва
Фото: ИА «Сусанин»
325
0

В МВД России заявили, что любые провокации будут пресечены.

Москва. МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в территориальные органы полиции поступают сообщения о призывах к проведению несанкционированных митингов. Правоохранительные органы контролируют обстановку и в случае проведения подобных мероприятий примут необходимые меры для поддержания правопорядка.

Провокационные действия, агрессия в сторону сотрудников полиции и невыполнение их требований будут сразу пресечены. Людей, совершивших данные правонарушения, задержат и привлекут к ответственности.

Добавим, вечером 24 февраля на Центральную площадь Ижевска вышли с люди плакатами. Ситуацию контролируют сотрудники МВД.

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20:30, 24 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
325
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД\n#жители\n#митинг\n#Москва