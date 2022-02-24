Россиян призвали воздержаться от участия в несанкционированных митингах

Москва. МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в территориальные органы полиции поступают сообщения о призывах к проведению несанкционированных митингов. Правоохранительные органы контролируют обстановку и в случае проведения подобных мероприятий примут необходимые меры для поддержания правопорядка.

Провокационные действия, агрессия в сторону сотрудников полиции и невыполнение их требований будут сразу пресечены. Людей, совершивших данные правонарушения, задержат и привлекут к ответственности.

Добавим, вечером 24 февраля на Центральную площадь Ижевска вышли с люди плакатами. Ситуацию контролируют сотрудники МВД.