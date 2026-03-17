Москва. Житель Ижевска Константин Исупов вошёл в число сильнейших поваров страны по итогам второго этапа национального конкурса «Лавры» (18+).

Как сообщает пресс-служба конкурса, принимали участие в состязаниях более 70 человек из 35 регионов. За звание лучших боролись не только шефы из признанных гастрономических центров, но и ребята из областей, которые только заявляют о себе.

На очном этапе участники готовили горячие закуски. Главное условие — блюдо должно быть пропитано вкусами своих регионов и хранить тепло семейных традиций.

За работой поваров следили десять судей. Первая половина оценивала вкус, вторая — технику исполнения. Жюри — опытные эксперты, знающие толк в международных соревнованиях.

Из 71 конкурсанта в полуфинал отобрали 16 лучших из десяти регионов России. Ижевск в этом списке представляет Константин Исупов.

Теперь шефу из Удмуртии предстоит побороться за звание лучшего молодого повара России. Полуфинал и гранд-финал пройдут в Геленджике.

