Повар из Удмуртии пробился в полуфинал национального кулинарного конкурса

15:50, 17 марта, 2026
Максим Александров
#Москва\n#Ижевск\n#гастрономия\n#конкурсы
Источник фото: пресс-служба Национального гастрономического конкурса «Лавры»
Константин Исупов поборется за звание лучшего шефа страны.

Москва. Житель Ижевска Константин Исупов вошёл в число сильнейших поваров страны по итогам второго этапа национального конкурса «Лавры» (18+).

Как сообщает пресс-служба конкурса, принимали участие в состязаниях более 70 человек из 35 регионов. За звание лучших боролись не только шефы из признанных гастрономических центров, но и ребята из областей, которые только заявляют о себе.

На очном этапе участники готовили горячие закуски. Главное условие — блюдо должно быть пропитано вкусами своих регионов и хранить тепло семейных традиций.

За работой поваров следили десять судей. Первая половина оценивала вкус, вторая — технику исполнения. Жюри — опытные эксперты, знающие толк в международных соревнованиях. 

Из 71 конкурсанта в полуфинал отобрали 16 лучших из десяти регионов России. Ижевск в этом списке представляет Константин Исупов.

Теперь шефу из Удмуртии предстоит побороться за звание лучшего молодого повара России. Полуфинал и гранд-финал пройдут в Геленджике. 

