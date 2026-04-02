Чемпионка мира по велотреку из Ижевска заявила, что за участок в Москве придется отдать «всю жизнь плюс одну почку»

17:50, 02 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#велоспорт\n#деньги\n#Москва
Источник фото: ИА «Сусанин»
По её словам, в Удмуртии накопить на землю получится быстрее.

Ижевск. Удмуртия. Чемпионка мира по велотреку из Ижевска Яна Бурлакова прикинула стоимость земли в Москве и выдала жёсткую формулу. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на интервью Metaratings.  

Спортсменка сравнила цены в разных регионах. В Удмуртии, откуда она родом, накопить на землю выйдет быстрее. Дешевле, по её словам, и в Туле — городе мужа. А вот стоимость участков в столице России чемпионка мира измерила не деньгами.

«Если в Москве, то, наверное, вся жизнь плюс одна почка», — сказала Бурлакова.

Также чемпионка рассказала о премии в миллион рублей, которую получила как «Гордость России: спортсменка года» в 2025 году. Все деньги лежат на счету.

«Мы с мужем мечтаем когда-нибудь обрести свой земельный участок и на нём построить дом. Никто не выдает квартиры, как раньше, в СССР. Мы обычные люди, берем ипотеку и выплачиваем ее ежемесячно», — пояснила Бурлакова в интервью Metaratings.

Ранее мы писали, что Яна Бурлакова вновь обновила один из рекордов России. 

