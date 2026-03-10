Закрыть
Бывший депутат Гордумы Глазова просит заменить колонию на более мягкий вид наказания

08:30, 10 марта, 2026
Максим Александров
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он осужден за призывы к терроризму.

Ижевск. Удмуртия. Экс-депутат Гордумы Глазова Андрей Едигарев подал ходатайство о смягчении приговора. Об этом пишет РИА «Новости».  

Напомним, в марте Едигарева арестовали по обвинению в причастности к попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества.

Ранее экс-депутат участвовал в работе «Съезда народных депутатов». Эту организацию в России признали террористической, а её лидер числится иноагентом. 

В мае 2023 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил экс-депутата к трём годам колонии за призывы к терроризму в интернете.

Теперь осужденный хочет, чтобы неотбытый срок заменили на более мягкое наказание. 

