Он осужден за призывы к терроризму.
Ижевск. Удмуртия. Экс-депутат Гордумы Глазова Андрей Едигарев подал ходатайство о смягчении приговора. Об этом пишет РИА «Новости».
Напомним, в марте Едигарева арестовали по обвинению в причастности к попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества.
Ранее экс-депутат участвовал в работе «Съезда народных депутатов». Эту организацию в России признали террористической, а её лидер числится иноагентом.
В мае 2023 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил экс-депутата к трём годам колонии за призывы к терроризму в интернете.
Теперь осужденный хочет, чтобы неотбытый срок заменили на более мягкое наказание.
18+
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX