Ижевск. Удмуртия. Экс-депутат Гордумы Глазова Андрей Едигарев подал ходатайство о смягчении приговора. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, в марте Едигарева арестовали по обвинению в причастности к попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества.

Ранее экс-депутат участвовал в работе «Съезда народных депутатов». Эту организацию в России признали террористической, а её лидер числится иноагентом.

В мае 2023 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил экс-депутата к трём годам колонии за призывы к терроризму в интернете.

Теперь осужденный хочет, чтобы неотбытый срок заменили на более мягкое наказание.

18+