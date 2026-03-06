Закрыть
Бывший депутат Гордумы Глазова Андрей Едигарев арестован по подозрению в организации террористического сообщества

12:22, 06 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Бывший депутат Гордумы Глазова Андрей Едигарев арестован по подозрению в организации террористического сообщества
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#суд\n#задержание\n#арест\n#терроризм\n#Гордума
Источник фото: ИА «Сусанин»
А также в попытке насильственного захвата власти.

Москва. Бывшего депутата Гордумы Глазова Андрея Едигарева арестовали по обвинению в причастности к попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигуранта обвиняют по статье 278 УК РФ («Насильственный захват власти») и статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО.

Едигарев в 2022-2023 годах участвовал в работе организации «Съезд народных депутатов», которая признана в РФ террористической и запрещена.

Также ранее в Москве задержали ещё одну фигурантку Галину Фильченко.

В декабре 2025 года Верховный Суд признал террористической польскую организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, признана нежелательной в России организацией), которая была создана бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов, осужден заочно по террористическим статьям и объявлен в розыск), поясняют в ТАСС.

