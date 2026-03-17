Москва. Министр финансов России Антон Силуанов на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым подвели итоги 2025 года и наметили планы на 2026-й, сообщает пресс-служба Минфина.

Силуанов и Бречалов также обсудили, как в регионе обновляют города и объекты инфраструктуры. В центре внимания оказалась набережная имени Зодчего Дудина в Ижевске.

Год назад Удмуртия получила из резервного фонда правительства 200 млн рублей на её реконструкцию. Деньги выделили с условием софинансирования. Сейчас техническая готовность объекта составляет более 40%.