Министр финансов России и глава Удмуртии обсудили бюджет Удмуртии и стройку на набережной Ижевска

18:15, 17 марта, 2026
Максим Александров
#Москва\n#Удмуртия\n#бюджет\n#набережная Дудина
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Москва. Министр финансов России Антон Силуанов на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым подвели итоги 2025 года и наметили планы на 2026-й, сообщает пресс-служба Минфина.

Силуанов и Бречалов также обсудили, как в регионе обновляют города и объекты инфраструктуры. В центре внимания оказалась набережная имени Зодчего Дудина в Ижевске.

Год назад Удмуртия получила из резервного фонда правительства 200 млн рублей на её реконструкцию. Деньги выделили с условием софинансирования. Сейчас техническая готовность объекта составляет более 40%.

