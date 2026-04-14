Ижевск. Удмуртия. Производственную практику на предприятиях Удмуртии пройдут студенты Российского университета дружбы народов. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

Отмечается, что с инициативой о прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве на промышленных предприятиях региона студентами одного из ведущих вузов Москвы выступил глава УР Александр Бречалов.

Формируется пул партнёрских образовательных организаций, прорабатываются механизмы практик и стажировок, а также создаются условия для дальнейшего трудоустройства студентов в регионе. В развитие этой системной работы достигнуты предварительные договорённости с РУДН.

В ходе визита в Удмуртию делегация вуза познакомилась с регионом и потенциальными местами практики. Гости изучили специфику работы ключевых предприятий.

Первая группа из 20–25 человек прибудет в республику уже в июле 2026 года. Приоритет будет отдан студентам-уроженцам Удмуртии и соседних регионов. Практиканты получат профессиональные навыки на нефтеперерабатывающих, приборостроительных, машиностроительных предприятиях, а также в IT-компаниях. В дальнейшем лучшие из них смогут рассмотреть возможность трудоустройства с переездом в республику.

«Для нас принципиально важно не просто выстроить формальные механизмы стажировок, а создать понятный и комфортный путь для молодых специалистов — от обучения к первому рабочему месту в регионе. Мы готовы сопровождать студентов на всех этапах: от выбора предприятия до адаптации и профессионального роста. Особое значение имеет возвращение в республику наших земляков, обучающихся в ведущих вузах страны», — подчеркнула Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации Дарья Сунцова.

Отметим, что РУДН готовит специалистов широкого профиля — от врачей и инженеров до дипломатов и лингвистов. Особенностью обучения является упор на иностранные языки: практически каждый выпускник получает квалификацию переводчика в дополнение к основной профессии.