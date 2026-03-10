Ижевск. Удмуртия. С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года поезда, курсирующие между Ижевском и Москвой, перевезли 35,7 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Отмечается, что этот маршрут является одним из наиболее популярных.

Всего минувшей зимой пассажирские перевозки на Горьковской магистрали выросли на 1%. Поезда дальнего следования и пригородного сообщения ГЖД перевезли 8,4 млн пассажиров.