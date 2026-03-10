Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

За зиму поезда по маршруту Ижевск — Москва перевезли 35,7 тысяч пассажиров

13:10, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За зиму поезда по маршруту Ижевск — Москва перевезли 35,7 тысяч пассажиров
13:10, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
287
0
#Ижевск\n#Москва\n#поезда\n#пассажиры
Источник фото: ИА «Сусанин»
287
0

Всего пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 1%.

Ижевск. Удмуртия. С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года поезда, курсирующие между Ижевском и Москвой, перевезли 35,7 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Отмечается, что этот маршрут является одним из наиболее популярных.

Всего минувшей зимой пассажирские перевозки на Горьковской магистрали выросли на 1%. Поезда дальнего следования и пригородного сообщения ГЖД перевезли 8,4 млн пассажиров.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:10, 10 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
287
0
#Ижевск\n#Москва\n#поезда\n#пассажиры