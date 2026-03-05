Москва. Бывший вице-премьер Удмуртии и бывший постпред главы республики при президенте Михаил Хомич получил престижную просветительскую премию общества «Знание». Об этом сообщают «Известия».

Торжественное вручение награды «Знание.Премия» прошло 3 марта в национальном центре «Россия». Были названы имена 32 лауреатов в 18 номинациях

В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика, бизнес и право» победил бывший вице-премьер Удмуртии, а ныне главный стратег ВЭБ.РФ, руководитель предпринимательского направления АСИ Михаил Хомич. Награду ему вручал заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Сегодня Михаил Хомич развивает всероссийский конкурс растущих брендов «Знай наших» (18+).

«Лучшим проектом признан цикл мультфильмов «Простоквашино. Финансовая грамотность» киностудии «Союзмультфильм», герои которого знакомят детей с основами обращения с деньгами», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Михаил Хомич представил Владимиру Путину «крупу будущего».