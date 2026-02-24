Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Погибший при взрыве в Москве мужчина оказался 22-летним уроженцем Удмуртии

17:41, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Погибший при взрыве в Москве мужчина оказался 22-летним уроженцем Удмуртии
17:41, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1528
0
#Москва\n#Удмуртия\n#теракт
Источник фото: Следком РФ
1528
0

В результате взрыва погиб сотрудник ДПС.

Москва. Следователи установили личность мужчины, погибшего в результате взрыва возле Савеловского вокзала в Москве при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ДПС. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Установлено, что 22 февраля 2026 года преступник выехал на поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Правоохранители также проследили его дальнейшие передвижения по Московскому региону.

В настоящее время следствие устанавливает круг общения погибшего, а также причины и мотивы, побудившие его к совершению преступления.

В результате взрыва погиб сам злоумышленник и пытавшийся его задержать сотрудник ДПС. Ещё двое полицейских госпитализированы. По факту посягательства на жизнь правоохранителей возбуждено уголовное дело.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:41, 24 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1528
0
#Москва\n#Удмуртия\n#теракт