Москва. Следователи установили личность мужчины, погибшего в результате взрыва возле Савеловского вокзала в Москве при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ДПС. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Установлено, что 22 февраля 2026 года преступник выехал на поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Правоохранители также проследили его дальнейшие передвижения по Московскому региону.

В настоящее время следствие устанавливает круг общения погибшего, а также причины и мотивы, побудившие его к совершению преступления.

В результате взрыва погиб сам злоумышленник и пытавшийся его задержать сотрудник ДПС. Ещё двое полицейских госпитализированы. По факту посягательства на жизнь правоохранителей возбуждено уголовное дело.