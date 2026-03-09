Москва. Удмуртия. В Москве арестован бывший замдиректора Концерна «Калашников» по закупкам и логистике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигуранту предъявили обвинение по делу о поставках средств защиты для нужд Минобороны России по контракту. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничества в особо крупном размере»).

Обвиняемый арестован, находится в одном из Московских следственных изоляторов.

Напомним, в середине февраля 2026 года в Москве также арестовали бывшего директора по закупкам Концерна Ксению Гращенкову. Как сообщили в правоохранительных органах, женщине предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 201.1 УК РФ).

Обоим фигурантам грозит до 10 лет колонии.