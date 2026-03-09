Закрыть
Бывшего замдиректора Концерна «Калашников» арестовали по подозрению в мошенничестве

10:06, 09 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Москва\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#задержание\n#арест\n#мошенничество
Источник фото: ИА «Сусанин»
Преступление было совершено в рамках оборонного заказа.

Москва. Удмуртия. В Москве арестован бывший замдиректора Концерна «Калашников» по закупкам и логистике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигуранту предъявили обвинение по делу о поставках средств защиты для нужд Минобороны России по контракту. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничества в особо крупном размере»).

Обвиняемый арестован, находится в одном из Московских следственных изоляторов. 

Напомним, в середине февраля 2026 года в Москве также арестовали бывшего директора по закупкам Концерна Ксению Гращенкову. Как сообщили в правоохранительных органах, женщине предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 201.1 УК РФ).

Обоим фигурантам грозит до 10 лет колонии.

