Ижевск. Удмуртия. В майские праздники железнодорожники запускают два дополнительных рейса между Ижевском и Москвой.

Как сообщает пресс-служба ГЖД, в период повышенного спроса запустят поезда №231/232 и №293/294.

Поезд №293/294 выедет из Ижевска 29 апреля, 3 и 7 мая в 09:35. На следующее утро, в 04:16, пассажиры будут в Москве.

Обратно состав отправляется из столицы 30 апреля, а также 4 и 8 мая в 11:27. В Ижевск прибудет на следующий день в 07:22.

Второй поезд — №231/232. Из столицы Удмуртии выезжает 11 мая в 00:45, в Москву прибывает в те же сутки к 21:37.

Из Москвы обратно — 12 мая в 01:10, дома путешественники окажутся уже вечером, в 20:15.

Время указано местное. По пути поезда будут останавливаться в Агрызе, Казани (станция Восстание), Арзамасе-2 и Муроме-1.