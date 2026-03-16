Москва. Сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в кремле с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма их встречи опубликована на сайте главы и правительства республики.

Как в республике заботятся о ветеранах СВО

Разговор президента и Бречалова начался с темы помощи военнослужащим. По словам главы республики, в прошлом году тысяча бойцов прошли диспансеризацию, а 140 человек — реабилитацию.

Бречалов рассказал об увековечивании памяти погибших. В Воткинске открыли обновлённый клуб «Десантник», которому присвоили имя героически погибшего Руслана Шаймарданова.

«В этом году мы начинаем главный проект – благоустройство сквера «Патриот» в Ижевске. И в северной нашей столице, в Глазове, тоже будем делать военно-патриотический центр «Северный рубеж», — рассказал Бречалов.

Также он затронул тему трудоустройства ветеранов. С 60 предпринимателями заключены соглашения, а местные заводы — «Купол» и «Элеконд» — берут на работу даже бойцов с тяжелыми ранениями, помогая им адаптироваться.

По аналогии с федеральным проектом «Время героев» в Удмуртии есть программа «СВОй резерв18». Из первого потока пятеро уже получили должности, включая пост замминистра молодёжной политики, который занял молодой десантник Михаил Черничкин.

Удмуртия курирует Лутугинский район ЛНР. К 80-летию Победы там обновили мемориал и по просьбе местных жителей впервые зажгли Вечный огонь.

С 1 сентября регион обеспечивает местные школы и детсады учебниками и оборудованием.

Вторые смены в школах, медицина и демография

Отдельно Бречалов остановился на вопросах из «Прямой линии». Президент поинтересовался ситуацией со школами, где дети учатся во вторую смену. Бречалов признал проблему и напомнил, что при поддержке Москвы в Ижевске начали строить школу на тысячу мест в Устиновском районе. В планах — ещё три объекта.

Говорили и о доступности медицины. Бречалов привёл цифры: показатель обеспеченности кадрами скорой подтянули с 7,5 до 8 специалистов на 10 тыс. населения, но работу продолжат.

В Сарапуле открылась современная поликлиника, рассчитанная на 80 тыс. человек.

«Если в Сарапуле 80 тысяч прикрепленного населения, то Глазовская больница обеспечивает медицинским обслуживаем практически весь северный курс, это около 180 тысяч человек. Помимо этого продолжаем капитально ремонтировать больницы, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты», — рассказал Бречалов..

Врачи республики осваивают высокие технологии: в прошлом году провели восемь операций по трансплантации почек и четыре — на сердце.

Путин на прошлой встрече критиковал республику за низкую рождаемость. Бречалов доложил, что сделано. С 1 января 2026 года молодые семьи (до 35 лет) при рождении третьего или последующего ребенка получают региональный материнский капитал — 300 тыс. рублей.

Младенческая смертность в регионе снизилась до 2,48.

«Конечно, надо стремиться к нулю, но результат – хочу поблагодарить врачей – очень хороший, и мы в этом году будем продолжать оснащать современным оборудованием те медцентры, где наши малыши, собственно, обслуживаются», — подчеркнул глава Удмуртии.

Хорошая новость и по многодетным семьям: сейчас их больше 34 тыс., только за последний год прибавилось почти 5 тыс.

Агропром, экспорт и газификация

Обсудили и сельское хозяйство. По программе развития сельских территорий аграрии Удмуртии в этом году получат 4,5 миллиарда рублей — это рекордная сумма. Благодаря этому строят дороги к фермам и жильё.

Есть и успехи на внешнем рынке: экспорт продукции АПК вырос на 48%, продукция уходит в Египет, Китай и Саудовскую Аравию.

Уровень газификации региона достиг почти 80%. За пять лет газ провели в дома 58 тыс. семей. План на 2026 год уже согласован с «Газпромом».

Аварийное жильё

Что касается жилья, Удмуртия держит планку в 1,24 млн кв. м. в год. Программу переселения из аварийного фонда выполнили почти полностью. С 2019 года новые квартиры получили более 6 тыс. человек. Путин уточнил, сокращаются ли объемы ветхого жилья. Бречалов заверил, что да, и эта работа идёт планомерно.