Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Из-за сильного снега в Москве возможны задержки рейсов самолётов в Ижевск

12:16, 19 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за сильного снега в Москве возможны задержки рейсов самолётов в Ижевск
12:16, 19 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
551
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#непогода\n#снегопад\n#самолёты\n#задержка рейса
Источник фото: ИА «Сусанин»
551
0

Один самолёт прилетел позже графика на 37 минут.

Москва. Самолёты из Москвы в Ижевск 19 февраля могут летать с задержками. Об этом сообщает руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников в своём ТГ-канале.

В Москве 19 февраля наблюдается сильный снегопад. Из-за него утреннему рейсу №302 Москва (Домодедово) — Ижевск пришлось задержаться. Борт уже прибыл в столицу Удмуртии, но с опозданием на 37 минут.

Из-за непогоды график дальнейших полётов может измениться. Пассажиров просят следить за статусом рейса на сайтах авиакомпаний. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:16, 19 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
551
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#непогода\n#снегопад\n#самолёты\n#задержка рейса