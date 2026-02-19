Москва. Самолёты из Москвы в Ижевск 19 февраля могут летать с задержками. Об этом сообщает руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников в своём ТГ-канале.

В Москве 19 февраля наблюдается сильный снегопад. Из-за него утреннему рейсу №302 Москва (Домодедово) — Ижевск пришлось задержаться. Борт уже прибыл в столицу Удмуртии, но с опозданием на 37 минут.

Из-за непогоды график дальнейших полётов может измениться. Пассажиров просят следить за статусом рейса на сайтах авиакомпаний.